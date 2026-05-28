Scuola, ferie docenti precari: al 30 giugno la Cassazione delimita l'indennità sostitutiva

"Con lala Cassazione ha stabilito chel’indennità sostitutiva delle ferie non è automatica. Spetta infatti". Lo ha dichiarato"La Cassazione interviene inoltre sulle, distinguendo i contratti al 30 giugno dai cosiddetti supplenti brevi.. Il: in questa fase le ferie maturano, in misura di circa due giorni al mese, ma al netto dei periodi di sospensione già intervenuti, come Natale, Pasqua, eventuali ponti, la festività del santo patrono e periodi assimilabili.Secondo questa interpretazione, l’indennità sostitutiva scatta soltanto per l’eventuale eccedenza e non è necessario un avviso formale da parte del dirigente scolastico., invece,. Il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, a patto però che il dirigente scolastico non lo abbia espressamente invitato a fruire delle ferie, avvisandolo che, in caso contrario, le avrebbe perse.La Cassazione ha inoltre stabilito che i", conclude Nonnis.