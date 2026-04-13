Piazza Affari: scambi negativi per Maire

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , in flessione del 2,02% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Maire rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,68 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 14,49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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