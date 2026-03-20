Piazza Affari: scambi in positivo per Maire
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che tratta in utile del 2,72% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Maire rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture evidenzia un declino dei corsi verso area 12,65 Euro con prima area di resistenza vista a 12,96. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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