Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che tratta in utile del 2,72% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Maire rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture evidenzia un declino dei corsi verso area 12,65 Euro con prima area di resistenza vista a 12,96. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```