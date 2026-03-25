Milano 11:49
44.055 +1,58%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 11:49
10.080 +1,15%
Francoforte 11:48
22.974 +1,49%

Piazza Affari: accelera Maire

Migliori e peggiori
Piazza Affari: accelera Maire
(Teleborsa) - Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,56%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,29 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```