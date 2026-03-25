Piazza Affari: accelera Maire

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,56%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,29 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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