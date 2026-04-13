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PIL Usa, Barclays taglia previsioni per il primo trimestre

Invariate le prospettive sui tassi di interesse nonostante pressioni di breve termine

Finanza
PIL Usa, Barclays taglia previsioni per il primo trimestre
(Teleborsa) - Gli economisti di Barclays hanno ridotto le previsioni di crescita del PIL statunitense per il primo trimestre di mezzo punto percentuale al 2,5% su base trimestrale annualizzata. Le previsioni della banca per la crescita del PIL reale per l’intero 2026 si attestano ora al 2,4% su base quarto trimestre su quarto trimestre.

Alla base dell'aggiornamento, una spesa dei consumatori e fondamentali di reddito più deboli nei primi mesi dell’anno.

La revisione segue i dati che mostrano che la spesa reale dei consumatori è aumentata solo dello 0,1% su base mensile a febbraio, mentre il reddito nominale è diminuito dello 0,1% nello stesso periodo.

Il broker ha tagliato le stime di crescita della spesa per consumi personali reali per il primo trimestre di un punto percentuale intero all’1,0% annualizzato, implicando una crescita del PIL del primo trimestre più bassa.

"Riteniamo che i rischi sia per la spesa dei consumatori che per l’attività siano orientati al ribasso, data il deterioramento del sentiment dei consumatori e il segnale dagli ultimi dati ISM", ha scritto un team guidato da Marc Giannoni.

I verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di marzo, pubblicati mercoledì scorso, hanno mostrato una maggiore preoccupazione per i rischi di inflazione al rialzo derivanti dai prezzi dell’energia più elevati.

Nonostante le pressioni a breve termine, Barclays ha lasciato invariate le proprie prospettive sui tassi. Gli esperti prevedono che "il comitato riacquisterà fiducia che l’inflazione stia moderando e tornando verso l’obiettivo del 2%" e prevedono un taglio di 25 punti base a settembre, seguito da un altro a marzo 2027. Si stima che l’inflazione PCE core torni a un ritmo mensile dello 0,2% coerente con l’obiettivo entro la seconda metà del 2026.










(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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