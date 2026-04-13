PIL Usa, Barclays taglia previsioni per il primo trimestre

(Teleborsa) - Gli economisti di Barclays
hanno ridotto le previsioni di crescita del PIL statunitense per il primo trimestre
di mezzo punto percentuale al 2,5% su base trimestrale annualizzata. Le previsioni della banca per la crescita del PIL reale per l’intero 2026 si attestano ora al 2,4% su base quarto trimestre su quarto trimestre.
Alla base dell'aggiornamento, una spesa dei consumatori
e fondamentali di reddito
più deboli nei primi mesi dell’anno.
La revisione segue i dati che mostrano che la spesa reale
dei consumatori è aumentata
solo dello 0,1% su base mensile a febbraio, mentre il reddito nominale è diminuito
dello 0,1% nello stesso periodo.
Il broker ha tagliato le stime di crescita della spesa per consumi personali reali per il primo trimestre di un punto percentuale intero all’1,0% annualizzato, implicando una crescita del PIL del primo trimestre più bassa.
"Riteniamo che i rischi sia per la spesa dei consumatori che per l’attività siano orientati al ribasso, data il deterioramento del sentiment dei consumatori e il segnale dagli ultimi dati ISM", ha scritto un team guidato da Marc Giannoni.
I verbali della riunione del Federal Open Market Committee
(FOMC) di marzo, pubblicati mercoledì scorso, hanno mostrato una maggiore preoccupazione per i rischi di inflazione al rialzo derivanti dai prezzi dell’energia più elevati.
Nonostante le pressioni a breve termine
, Barclays ha lasciato invariate
le proprie prospettive sui tassi
. Gli esperti prevedono che "il comitato riacquisterà fiducia
che l’inflazione stia moderando e tornando verso l’obiettivo del 2%" e prevedono un taglio di 25 punti base a settembre, seguito da un altro a marzo 2027. Si stima che l’inflazione PCE core torni a un ritmo mensile dello 0,2% coerente con l’obiettivo entro la seconda metà del 2026. (Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)