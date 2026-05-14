Ferretti, KKCG chiede di sospendere voto Weichai in assemblea

"Violazione golden power e possibile azione di concerto"

(Teleborsa) - Nel corso dell'assemblea dei soci di Ferretti convocata per il rinnovo del CdA, i rappresentanti legali dell'azionista ceco KKCG Maritime hanno chiesto di inibire immediatamente l'esercizio del diritto di voto in capo al gruppo cinese Weichai - che controlla Ferretti tramite Ferretti International Holding - per l'intera partecipazione detenuta, o in subordine di rinviare l'assemblea in attesa degli accertamenti delle autorità competenti.



Sul fronte del golden power, i legali di KKCG hanno sostenuto che "come documentalmente accertato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ferretti rientra tra le imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica", e che da tale qualificazione "è sorto in capo al Gruppo Weichai, in qualità di socio che esercita il controllo ex articolo 93 TUF di nazionalità extra-europea, il preciso obbligo di notificare alla Presidenza ai sensi della normativa Golden Power". Secondo KKCG, tale obbligo "non sarebbe mai stato adempiuto dal Gruppo Weichai, il quale sembrerebbe aver consapevolmente operato in violazione degli obblighi previsti".



Sul fronte degli acquisti azionari, i legali hanno rilevato che "parecchi soggetti di nazionalità cinese o comunque collegati al Gruppo Weichai avrebbero di recente acquistato significative partecipazioni in Ferretti in vista dell'assemblea", configurando potenzialmente "un'azione di concerto o patti occulti".



Le conseguenze prospettate includono la violazione degli obblighi pubblicitari sui patti parasociali con effetti sulla validità delle delibere assembleari, e - ai sensi della legge di Hong Kong - l'obbligo di promuovere in via solidale un'OPA totalitaria sulle azioni Ferretti.

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