FS, Donnarumma: dialoghi con un paio di fondi su newco per finanziare investimenti

(Teleborsa) - "Stiamo attivamente dialogando con un paio di fondi internazionali molto rilevanti con attitudine a investimenti di lungo periodo per valutarne l'ingresso all'interno di una nostra newco, uno specifico veicolo societario destinato a gestire contratti intercompany relativi a flussi finanziari". Lo ha detto a Il Sole 24 Ore Antonio Donnarumma, AD del Gruppo FS Italiane.



"Ferrovie dello Stato sosterrebbe il costo degli interessi, ancora da negoziare, per la durata del contratto fino a 25 anni - ha aggiunto - Il funzionamento sarà quello di un debito, ma il trattamento bilancistico è alla stregua di uno strumento di equity".



A una domanda se si arriverà a cedere pezzi dell'azienda, ha replicato: "Assolutamente no, non si tratta di una vendita né saranno dismessi porzioni del gruppo. Quello che faremo è individuare uno o più investitori pazienti che diventeranno nostri partner. Fs può accedere a strumenti finanziari di questo tipo perché è un'azienda sana".



Tra gli altri spunti, l'acquisizione di Pizzarotti si concluderà "in un paio di mesi", mentre in merito ad altri M&A ha detto: "Abbiamo attivo un monitoraggio assiduo di tutte le iniziative che nella nostra filiera portano a un valore aggiunto per noi sia sul fronte della tutela delle forniture che sul versante del controllo dei costi e siamo pronti a cogliere ulteriori opportunità laddove si presentassero condizioni favorevoli".

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