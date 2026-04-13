SECO: Hitachi Energy sceglie il framework Clea per la digitalizzazione

(Teleborsa) - SECO , leader nelle soluzioni tecnologiche end-to-end per la digitalizzazione industriale, e Hitachi Energy, leader globale nell’elettrificazione, annunciano oggi l’estensione della loro collaborazione. A seguito di una fase iniziale, della durata di un anno, focalizzata sullo sviluppo e sull’integrazione del framework Clea, Hitachi Energy ha firmato un accordo pluriennale con SECO per adottare la soluzione come elemento chiave nell’evoluzione della propria piattaforma Energy Connect.



La piattaforma IoT industriale di Hitachi Energy per l'acquisizione e l’ingestione dei dati, spiega una nota, integrerà il framework software Clea per supportare il trasferimento sicuro dei dati e la gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi. Con Hitachi Energy impegnata nel consolidamento delle proprie piattaforme digitali esistenti in un unico ambiente progettato per il settore energetico, la soluzione consentirà una raccolta, aggregazione ed elaborazione in tempo reale dei dati da asset distribuiti - quali trasformatori, sistemi di accumulo di energia a batteria e stazioni di ricarica per veicoli elettrici - in modo sicuro, affidabile ed economicamente efficiente.



La piattaforma supporta implementazioni sia in cloud sia on-premises, offrendo flessibilità nei diversi ambienti operativi. Le funzionalità avanzate di lifecycle management consentono un utilizzo ottimale degli asset e permettono miglioramenti nelle operazioni, nella pianificazione della forza lavoro, nell’allocazione delle risorse e nei processi decisionali basati sui dati.



La piattaforma potrà operare sia su dispositivi sviluppati da SECO per Hitachi Energy, sia su hardware già installati così come su dispositivi di terze parti. Questo approccio hardware-agnostic facilita un’adozione su larga scala della soluzione IoT e semplifica il retrofit degli asset già presenti sul campo.



"Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con Hitachi Energy - una chiara dimostrazione della fiducia e del valore tecnologico della nostra partnership. Collaborare con un leader globale rappresenta un’ulteriore validazione della nostra strategia Edge-to-AI come risposta concreta alle esigenze future del mercato e come abilitatore della prossima fase di trasformazione industriale”, ha commentato Massimo Mauri, CEO di SECO.



"La collaborazione con SECO ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della nostra strategia digitale. Clea si è dimostrata una piattaforma solida, in grado di soddisfare i nostri requisiti di scalabilità e gestione sicura delle flotte di dispositivi connessi, accelerando il rollout delle nostre soluzioni di digitalizzazione”, ha dichiarato Marco Sanguineti, VP, Global Product Group Technology Manager Automation and Communication di Hitachi Energy.



Questo accordo, conclude la nota, rappresenta una tappa significativa nella partnership tra SECO e Hitachi Energy, unendo l’expertise

di SECO nell’edge computing e nel software IoT/AI con la competenza di Hitachi Energy nelle tecnologie specializzate per l’elettrificazione e le reti elettriche. Insieme, le due aziende puntano a migliorare l’efficienza e la sostenibilità nella gestione delle infrastrutture energetiche attraverso soluzioni digitali innovative.

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