Siav entra nel capitale di Atacod per rafforzare le competenze tecnologiche

(Teleborsa) - Siav
Società Benefit, leader in Italia nel settore del Document Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante
per l'acquisizione del 9,1% del capitale sociale di Atacod, start-up innovativa proprietaria di una soluzione software di intelligenza sviluppata per l'automazione dei processi aziendali.
Atacod, con sede a Bassano del Grappa (VI), dal 2023 sviluppa soluzioni software per l’automazione dei processi aziendali. Attraverso una piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale, automatizza le attività operative, abbattendo i tempi di esecuzione dei processi amministrativi, commerciali e logistici, quali l’elaborazione di ordini e offerte commerciali, la gestione dei documenti di trasporto, l’elaborazione delle fatture e la riconciliazione dei documenti contabili. La soluzione consente di acquisire, analizzare ed elaborare automaticamente documenti e dati non strutturati, integrandosi con i sistemi informativi aziendali ed eliminando l’inserimento manuale delle informazioni. Questo approccio permette di ridurre attività ripetitive, costi ed errori manuali, ottimizzare i flussi di lavoro e valorizzare il potenziale delle risorse umane.
"In un contesto di mercato caratterizzato da una crescente domanda di automazione dei processi e di integrazione di attività agentiche all'interno di piattaforme enterprise", l’operazione rappresenta un importante passo nel percorso strategico di Siav, volta a: ampliare il portafoglio di soluzioni tecnologiche ready to sell anche a livello internazionale; integrare competenze verticali ad alto contenuto innovativo; accelerare lo sviluppo commerciale della piattaforma proprietaria, anche attraverso sinergie industriali e tecnologiche;
rafforzare il proprio ruolo di aggregatore industriale.
L’operazione, spiega una nota, si inserisce nel percorso strategico di crescita, anche per linee esterne, di Siav
, con l’obiettivo di accelerare il posizionamento competitivo in un settore caratterizzato da elevata frammentazione e crescente domanda di soluzioni digitali evolute.
Oltre all'investimento in un progetto che ha enormi potenzialità di crescita in termini di valorizzazione della partecipazione, il razionale strategico risiede nel fatto che Siav avrà l'opportunità di mettere a frutto importanti ricadute commerciali deviranti dal contratto di distribuzione sottostante all'accordo di investimento. Siav, infatti, potrà operare in maniera esclusiva, relativamente alla distribuzione del prodotto, su specifici mercati e / o geografie sviluppando, fin da subito, importanti sinergie in temini di attività di up-selling e/o cross-selling. Nicola Voltan, Amministratore Delegato di Siav
, ha commentato: “Questa operazione rappresenta il primo passo concreto di una serie di progetti attualmente in programma, previsti dal nostro piano di crescita
. L’integrazione di realtà innovative come Atacod ci consente di rendere immediatamente disponibile sul mercato una nuova tecnologia in grado di fornire un importante vantaggio competitivo alle nostre soluzioni. Inoltre sono particolarmente soddisfatto e ringrazio i founder di Atacod che hanno deciso di iniziare questo percorso con Siav, nonostante le numerose offerte di competitor e player finanziari internazionali.”
"Questo accordo rappresenta un passaggio strategico molto rilevante per Atacod
. L’ingresso di Siav, partner industriale di grande esperienza e solidità, ci consente di accelerare in modo significativo il percorso di crescita della società, rafforzando lo sviluppo della piattaforma e ampliandone la diffusione sul mercato. Siamo convinti che l’integrazione tra le competenze di Siav e la nostra tecnologia possa generare valore concreto per le aziende, contribuendo a rendere i processi operativi più efficienti, scalabili e affidabili", dichiara Alberto Tessarollo, CEO e Founder di Atacod
.
Il prezzo, per l’acquisizione
del 9,1% di Atacod, è stato convenuto in Euro 1.000.000,00 per una valutazione attuale pre-money di Atacod pari a Euro 10.000.000,00, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: una prima tranche
di Euro 500.000,00, versata alla data odierna e corrisposta utilizzando mezzi propri (signing); una seconda tranche
di Euro 500.000,00, da versarsi entro il 15 maggio 2026, data in cui è atteso il perfezionamento (closing)dell’aumento di capitale inscindibile riservato a Siav. In merito alle modalità di pagamento della seconda tranche, l’organo amministrativo sta svolgendo le opportune valutazioni volte all’identificazione del miglior mix di risorse finanziarie necessarie al finanziamento dell’operazione, tra l’utilizzo di mezzi propri, il ricorso a mezzi di terzi e/o alla raccolta di ulteriore equity presso il mercato.
La società ricorda, inoltre, che in data 7 aprile 2026, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 5 milioni
con diritto di opzione e attribuito delega al Consiglio di Amministrazione della Società ad aumentare il capitale sociale a pagamento per ulteriori massimi Euro 5 milioni.
Le risorse erogate verranno messe a disposizione di Atacod sottoforma di aumento di capitale e l'intero importo verrà utilizzato per accelerare il processo di sviluppo tecnico, organizzato e commerciale della società. Inoltre, nessuno dei soci fondatori uscirà dalla compagine sociale.
Il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento di capitale è stato, altresì, fissato al 31 luglio 2026.Meccanismo di Earn-Out
L’accordo, che non ha nessun tipo di condizione sospensiva, prevede, inoltre, diversi livelli di earn-out che vanno da un minimo del 2,2% ad un massimo dell'8,2% del capitale sociale di Atacod al verificarsi di determinati obiettivi commerciali da raggiungere entro il 31 dicembre 2028. Siav non avrà diritto a rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, ma potrà contare su clausole standard a tutela del proprio investimento previste in queste tipologie di operazioni.
Atacod ha registrato al 31 dicembre 2024 circa Euro 69.000 di ricavi e circa Euro 2.000 di utile netto ed una una posizione di cassa attiva per circa Euro 6.800. Il 2025, su dati preconsuntivi, chiude a circa Euro 205.000 di ricavi, in crescita di oltre il 200% rispetto all'esercizio precedente, e con EBITDA positivo.
La società spiega nella nota che l'operazione "non si configura come un'operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" e afferma che "qualsiasi eventuale aggiornamento in merito all'operazione verrà tempestivamente comunicato al mercato".