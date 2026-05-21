Rebirth cede un'altra quota di UMCI per concentrarsi sul core business

(Teleborsa) - Rebirth , società italiana quotata su Euronext Growth Paris e specializzata nello sviluppo e nella gestione di patrimoni immobiliari, ha completato la cessione di un'ulteriore quota della propria partecipazione in UMCI (storica società di mediazione creditizia), riducendo la quota dal 34,8% al 19,76% del capitale sociale. La cessione non ha generato perdite in quanto è stata eseguita al valore dell'investimento originario, si legge in una nota.



L'operazione si inserisce in un più ampio percorso strategico volto a rafforzare il focus del Gruppo sul core business del settore immobiliare, ambito in cui Rebirth sta concentrando risorse, competenze e investimenti a supporto della crescita e dello sviluppo delle proprie iniziative.









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