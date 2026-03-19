Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta in deciso ribasso, dopo che la Federal Reserve ha deciso di mantenere fermi i tassi d'interesse in una forchetta del 3,50%-3,75%. Nella conferenza stampa che ha seguito l'annuncio, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha spiegato la decisione di mantenere i tassi stabili, definendo l'attuale orientamento "appropriato per promuovere i progressi verso la massima occupazione e l'obiettivo del 2% di inflazione". Nonostante una crescita economica definita "solida", Powell ha ammesso che il quadro è reso fragile dalle tensioni internazionali. Powell ha avvertito che "le implicazioni degli sviluppi in Medio Oriente per l'economia statunitense sono incerte".



A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso dell'1,63%; sulla stessa linea, giornata negativa per l' S&P-500 , che archivia la seduta a 6.625 punti, in calo dell'1,36%.



Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,43%); come pure, in ribasso l' S&P 100 (-1,46%).



Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-2,44%), beni di consumo secondari (-2,32%) e materiali (-2,25%).



In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.



Le peggiori performance si sono registrate su McDonald's , che ha chiuso a -3,23%.



Vendite su Procter & Gamble , che registra un ribasso del 3,15%.



Seduta negativa per Home Depot , che mostra una perdita del 3,08%.



Sotto pressione Visa , che accusa un calo del 3,06%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Constellation Energy (+3,08%), Intel (+2,20%), Datadog (+1,85%) e Advanced Micro Devices (+1,60%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated , che ha archiviato la seduta a -6,47%.



In apnea Charter Communications , che arretra del 6,08%.



Tonfo di Starbucks , che mostra una caduta del 5,03%.



Lettera su Comcast Corporation , che registra un importante calo del 5,02%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 19/03/2026

13:30 USA: PhillyFed (atteso 8,3 punti; preced. 16,3 punti)

13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 213K unità)

15:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)

15:00 USA: Vendita case nuove (atteso 722K unità; preced. 745K unità)

15:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,7%)

16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)



Martedì 24/03/2026

13:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 5,2%).

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