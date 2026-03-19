Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Giornata da dimenticare per il mercato americano

Commento, Finanza
Giornata da dimenticare per il mercato americano
(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta in deciso ribasso, dopo che la Federal Reserve ha deciso di mantenere fermi i tassi d'interesse in una forchetta del 3,50%-3,75%. Nella conferenza stampa che ha seguito l'annuncio, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha spiegato la decisione di mantenere i tassi stabili, definendo l'attuale orientamento "appropriato per promuovere i progressi verso la massima occupazione e l'obiettivo del 2% di inflazione". Nonostante una crescita economica definita "solida", Powell ha ammesso che il quadro è reso fragile dalle tensioni internazionali. Powell ha avvertito che "le implicazioni degli sviluppi in Medio Oriente per l'economia statunitense sono incerte".

A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso dell'1,63%; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500, che archivia la seduta a 6.625 punti, in calo dell'1,36%.

Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,43%); come pure, in ribasso l'S&P 100 (-1,46%).

Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-2,44%), beni di consumo secondari (-2,32%) e materiali (-2,25%).

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

Le peggiori performance si sono registrate su McDonald's, che ha chiuso a -3,23%.

Vendite su Procter & Gamble, che registra un ribasso del 3,15%.

Seduta negativa per Home Depot, che mostra una perdita del 3,08%.

Sotto pressione Visa, che accusa un calo del 3,06%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Constellation Energy (+3,08%), Intel (+2,20%), Datadog (+1,85%) e Advanced Micro Devices (+1,60%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated, che ha archiviato la seduta a -6,47%.

In apnea Charter Communications, che arretra del 6,08%.

Tonfo di Starbucks, che mostra una caduta del 5,03%.

Lettera su Comcast Corporation, che registra un importante calo del 5,02%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Giovedì 19/03/2026
13:30 USA: PhillyFed (atteso 8,3 punti; preced. 16,3 punti)
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 213K unità)
15:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
15:00 USA: Vendita case nuove (atteso 722K unità; preced. 745K unità)
15:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,7%)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)

Martedì 24/03/2026
13:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 5,2%).
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