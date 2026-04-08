Arxis punta a raccogliere 1,06 miliardi di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Arxis, società in portafoglio di Arcline Investment Management e leader nella progettazione e produzione di componenti elettronici e meccanici proprietari e di importanza critica, ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 37.735.849 azioni ordinarie a Wall Street. Il prezzo dell'offerta pubblica iniziale dovrebbe essere compreso tra 25,00 e 28,00 dollari per azione, per una raccolta massima di quasi 1,06 miliardi di dollari.



Le azioni saranno quotate sul Nasdaq con il simbolo "ARXS". Goldman Sachs , Morgan Stanley e Jefferies agiscono in qualità di lead joint book-running managers per l'offerta. Citigroup e RBC agiscono in qualità di joint book-running managers, mentre Baird, Guggenheim, Wells Fargo , William Blair, Rothschild e Wolfe-Nomura agiscono in qualità di book-running managers.



Arxis è un'azienda leader nella progettazione e produzione di componenti elettronici e meccanici proprietari, essenziali per i settori aerospaziale e della difesa, della tecnologia medica e dei mercati industriali specializzati, sfruttando un significativo patrimonio di proprietà intellettuale e competenze ingegneristiche e operative di livello mondiale.

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