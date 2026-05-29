Ambromobiliare: Franceschini Weiss nominato Presidente, zur Nedden Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare ha nominato Alberto Gustavo Franceschini Weiss Presidente e Corinna zur Nedden Amministratore Delegato, conferendo a entrambi poteri e deleghe operative.



Il CdA ha inoltre preso atto delle dimissioni di Lucio Fusaro e cooptato Giovanni Natali, fondatore di Ambromobiliare e figura centrale nel suo sviluppo, che lasciava le cariche di AD di 4AIM Sicaf e di amministratore esecutivo in MIT SIM.



Franceschini Weiss ha dichiarato: "Accogliamo con grande piacere il ritorno in Consiglio di Giovanni Natali. La sua esperienza, la sua visione strategica e la profonda conoscenza del settore rappresenteranno un importante valore aggiunto per il futuro percorso di crescita del Gruppo".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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