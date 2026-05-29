Milano 15:40
50.161 +0,67%
Nasdaq 15:40
30.379 +0,51%
Dow Jones 15:40
50.842 +0,34%
Londra 15:40
10.429 +0,03%
Francoforte 15:40
25.078 -0,06%

Ambromobiliare: Franceschini Weiss nominato Presidente, zur Nedden Amministratore Delegato

Finanza
Ambromobiliare: Franceschini Weiss nominato Presidente, zur Nedden Amministratore Delegato
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare ha nominato Alberto Gustavo Franceschini Weiss Presidente e Corinna zur Nedden Amministratore Delegato, conferendo a entrambi poteri e deleghe operative.

Il CdA ha inoltre preso atto delle dimissioni di Lucio Fusaro e cooptato Giovanni Natali, fondatore di Ambromobiliare e figura centrale nel suo sviluppo, che lasciava le cariche di AD di 4AIM Sicaf e di amministratore esecutivo in MIT SIM.

Franceschini Weiss ha dichiarato: "Accogliamo con grande piacere il ritorno in Consiglio di Giovanni Natali. La sua esperienza, la sua visione strategica e la profonda conoscenza del settore rappresenteranno un importante valore aggiunto per il futuro percorso di crescita del Gruppo".

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```