The Italian Sea Group: cantiere verso la piena operatività a inizio giugno

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha annunciato che le attività operative del cantiere saranno progressivamente intensificate, con l'obiettivo di raggiungere la piena operatività a partire dalla prima decade del mese di giugno.



"Il potenziamento di tutte le attività produttive - si legge in una nota - rappresenta un segnale concreto di continuità industriale e di stabilità operativa non solo per la società ma anche per l'intero indotto che storicamente opera a supporto del Gruppo e che costituisce un elemento essenziale della sua filiera produttiva".



In dettaglio, con riferimento alle principali commesse attualmente in costruzione: il primo esemplare della nuova linea Admiral Panorama 50m ha recentemente completato le prove a mare con risultati entusiasmanti. La consegna è prevista nei primi giorni di luglio; la seconda unità della linea Admiral Panorama 50m ibrida procede speditamente e sarà varata nella prima decade di luglio, con consegna prevista nel mese di settembre; il Tecnomar for Lamborghini 101 è attualmente in fase di completamento delle attività di carpenteria presso gli stabilimenti del Gruppo in Turchia e giungerà in Italia entro la metà di giugno per l'avvio delle attività di allestimento; le due commesse 82m e 85m, acquisite alla fine del 2025, sono attualmente nella fase di progettazione esecutiva e, secondo il progress programmato, la posa delle chiglie avverrà tra luglio e settembre presso gli stabilimenti del gruppo in Turchia, dove procede con regolarità anche la costruzione di un'ulteriore unità da 88m, il cui arrivo in Italia è previsto nel mese di ottobre per la fase di completamento.



The Italian Sea Group evidenzia inoltre che: le attività della divisione refit non hanno mai subito interruzioni e continuano a svolgersi regolarmente; le attività di CELI 1920 procedono in linea con i programmi delle navi, continuando a supportare attivamente le lavorazioni generali del cantiere e i progetti in essere. The Italian Sea Group conferma inoltre la propria partecipazione al Monaco Yacht Show 2026.

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