Neodecortech, informativa su azioni proprie

(Teleborsa) - Neodecortech ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 18 e il 22 maggio 2026, ha acquistato 3.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 4,1733 euro per azione, per un controvalore pari a 12.520,00 euro.



A seguito degli acquisti sopra indicati, al 22 maggio, il produttore di carte decorative detiene 494.000 azioni proprie pari al 3,474% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per Neodecortech , che chiude in salita dello 0,73%.





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