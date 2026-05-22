Milano 17:35
49.511 +0,70%
Nasdaq 18:32
29.600 +0,83%
Dow Jones 18:32
50.741 +0,91%
Londra 17:35
10.466 +0,22%
Francoforte 17:35
24.889 +1,15%

Neodecortech, informativa su azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
Neodecortech, informativa su azioni proprie
(Teleborsa) - Neodecortech ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 18 e il 22 maggio 2026, ha acquistato 3.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 4,1733 euro per azione, per un controvalore pari a 12.520,00 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 22 maggio, il produttore di carte decorative detiene 494.000 azioni proprie pari al 3,474% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per Neodecortech, che chiude in salita dello 0,73%.

Condividi
```