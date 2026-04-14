Adnoc pronta ad acquisire le stazioni di servizio di Shell in Sudafrica: operazione da 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) è in trattative avanzate per acquistare la rete di distributori di carburante di Shell in Sudafrica, in un’operazione che potrebbe concludersi già entro il trimestre in corso e che secondo quanto riporta Bloomberg che cita fonti vicine al dossier avrebbe un valore stimato intorno al miliardo di dollari.



Il gruppo di Abu Dhabi è emerso come principale candidato dopo il fallimento dei negoziati tra Shell e Gunvor Group, uno dei maggiori trader indipendenti di petrolio al mondo. L’acquisizione riguarderebbe circa 600 stazioni di servizio, consentendo ad Adnoc di conquistare una quota di circa il 10% nel mercato sudafricano, il più grande del continente africano.



L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di espansione internazionale da parte di Adnoc, che punta a rafforzare la propria presenza in Africa nonostante le tensioni geopolitiche globali. Solo ad aprile, la compagnia ha annunciato un investimento da 500 milioni di dollari insieme a BP per lo sviluppo di un giacimento di gas in Egitto, oltre ad aver ampliato la propria rete retail nel Paese.



(Foto: Jonathan Weiss /123RF)

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