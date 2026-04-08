Shell riduce le previsioni di produzione di gas a causa del conflitto in Medio Oriente

(Teleborsa) - Shell , colosso energetico britannico, ha rivisto al ribasso le previsioni di produzione integrata di gas per il primo trimestre, in un consueto aggiornamento trimestrale che precede di qualche settimana la pubblicazione dei conti, a causa dell'impatto del conflitto in Medio Oriente sui volumi del Qatar.



Le previsioni di produzione integrata di gas sono state ridotte a 880-920 kboe/d rispetto ai 948 kboe/d previsti per il quarto trimestre 2025. I volumi di liquefazione di GNL sono attesi a 7,6-8 tonnellate, riflettendo l'aumento della produzione di GNL in Canada, compensato dalle condizioni meteorologiche avverse in Australia e dalle interruzioni della produzione di GNL in Qatar.



Il capitale circolante del gruppo dovrebbe registrare un deflusso di 15-10 miliardi di dollari, contro un afflusso di 1,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025, a causa degli effetti della volatilità dei prezzi delle materie prime su scorte e crediti.



I risultati commerciali della divisione prodotti chimici e derivati, che include il desk di trading di petrolio di Shell, dovrebbero essere "significativamente superiori" rispetto al trimestre precedente.















(Foto: Maxim Kuzubov /123RF)

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