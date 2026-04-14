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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8715. Primo supporto visto a 0,8703. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8699.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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