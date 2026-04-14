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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,59%
Il FTSE MIB esordisce a 47.806,82 punti
In breve
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Finanza
14 aprile 2026 - 09.02
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,59%, dopo aver aperto a 47.806,82 punti.
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