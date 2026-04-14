Milano 12:51
47.811 +0,60%
Nasdaq 13-apr
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Dow Jones 13-apr
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Londra 12:51
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Francoforte 12:51
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,59%

Il FTSE MIB esordisce a 47.806,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,59%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,59%, dopo aver aperto a 47.806,82 punti.
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