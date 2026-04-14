Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 13/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/04/2026 è stato pari a 3,75 miliardi di euro, in deciso ribasso (-15,23%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,42 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,51 miliardi.Tra i 717 titoli trattati, 292 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 393 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 32 titoli.