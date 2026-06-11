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Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 10/06/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 10/06/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 10/06/2026 è stato pari a 4,38 miliardi di euro, in deciso ribasso (-16,45%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,24 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,5 miliardi.

Tra i 758 titoli trattati, 380 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 338 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 40 titoli.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
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