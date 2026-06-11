Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 10/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 10/06/2026 è stato pari a 4,38 miliardi di euro, in deciso ribasso (-16,45%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,24 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,5 miliardi.Tra i 758 titoli trattati, 380 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 338 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 40 titoli.