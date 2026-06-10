Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 9/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 9/06/2026 è stato pari a 5,24 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,3%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 6,34 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,64 miliardi.Tra i 771 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 309, mentre 425 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 37 azioni.