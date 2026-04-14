Milano 12:51
47.811 +0,60%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 12:51
10.580 -0,03%
Francoforte 12:51
23.956 +0,90%

Borsa: Londra, apertura invariata rispetto a sessione precedente

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura invariata rispetto a sessione precedente
Indice FTSE-100 invariato a quota 10.582,81 dopo l'apertura.
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