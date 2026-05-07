Eventi e scadenze del 7 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 07/05/2026

Appuntamenti:

Salone del Risparmio 2026 - Allianz MiCo, Milano - XVI edizione del grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, con il titolo tematico "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" per offrire ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative. Euronext sarà presente questanno al Salone del Risparmio con tre giornate di conferenze, incontri e occasioni di confronto (da martedì 05/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

Netcomm FORUM 2026 - The Digital Commerce & Retail Event - Allianz MiCo, Milano - 21ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo dell'e-commerce e dell'innovazione digitale, dal tema "The New Era of Digital & Omnichannel Experience", dedicato alla trasformazione del commercio digitale nell'era dell'intelligenza artificiale. Promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano (da mercoledì 06/05/2026 a giovedì 07/05/2026)

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 marzo 2026

09:30 - Assemblea elettiva nazionale di Cia - Auditorium Antonianum, Roma - IX Assemblea elettiva nazionale di Cia-Agricoltori Italiani dal titolo "Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro". Parteciperanno autorevoli rappresentanti delle istituzioni, insieme a protagonisti di primo piano del mondo dell’economia, della cultura e dello sport. Tra gli interventi, in videomessaggio la presidente del Parlamento UE Roberta Metsola, il commissario UE all'Agricoltura, Christophe Hansen, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Francesco Lollobrigida

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso presiede il Forum di dialogo bilaterale Italia-Grecia "Cooperazione nei settori del digitale, dello spazio e della sicurezza informatica nell'era ibrida"

10:30 - Cerimonia di Premiazione di eccellenze nel settore bancario - Torino, Hotel Principi di Piemonte - Evento organizzato da BancaFinanza. Interviene, Antonio Patuelli, Presidente ABI, in dialogo con Giuseppe Bottero de La Stampa. Partecipano. Gian Maria Gros-Pietro, Vice presidente vicario ABI, Camillo Venesio, Vice presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore generale ABI

11:00 - Salone del Restauro 2026: Conferenza stampa - Salone degli Arazzi, Piazza del Municipio, Firenze - Conferenza stampa di presentazione della XXXI edizione di Restauro - Salone internazionale dei Beni Culturali e Ambientali organizzato da Ferrara Expo: Interverrà, tra gli altri, il Presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

14:30 - Citi Investor Day 2026 - Le presentazioni dell'Investor Day saranno tenute dal senior leadership team Citi, tra cui, Jane Fraser (Chair and Chief Executive Officer) e Gonzalo Luchetti (Chief Financial Officer)

15:00 - XII Edizione del Food Summit - Villa Borromeo, Cassano D'Adda - Appuntamento di riferimento per le personalità di spicco di Industria e Distribuzione del settore Food & Beverage dal titolo "Volatilità permanente, valore durevole: le traiettorie 2030 della filiera alimentare", organizzata dal Gruppo Food e patrocinato dal Ministero dell'agricoltura. Interverranno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida e Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Donald Tusk - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

AirBnb - Risultati di periodo

Ascopiave - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Azimut - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Ifis - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mediolanum - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026

Banca Profilo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Desio - CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026

BPER Banca - Appuntamento: Presentazione dei risultati consolidati del Gruppo al 31 marzo 2026. Speaker Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER - ore 10.00

Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026

Cementir - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D'Amico - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox - Risultati di periodo

Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Expedia - Risultati di periodo

Fineco - Appuntamento: Pubblicazione risultati e conference call

GENERALFINANCE - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Growens - CDA: 1Q 2026

Hertz Global Holdings - Risultati di periodo

Iveco - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2025, rinnovo del Consiglio di Amministrazione, relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - unica convocazione

McDonald's - Risultati di periodo

Motorola Solutions - Risultati di periodo

Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 1Q26 - Conference call

Pdf Solutions - Risultati di periodo

Pirelli - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Poste Italiane - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2026 (Q1-26)

Safilo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Shell - Risultati di periodo

SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione dell’informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2026

Telecom Italia - Appuntamento: Presentazione dei risultati del primo trimestre 2026, in programma alle ore 14:30. All’appuntamento, accessibile al seguente link, partecipano l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Chief Financial Officer Piergiorgio Peluso.

Terna - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Tripadvisor - Risultati di periodo

Unicredit - Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 1Q26 (pubblicazione e conference call)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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