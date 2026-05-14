Pharmanutra, IWB e NextGeo: storie di crescita e creazione di valore grazie alla Borsa





Italian Wine Brands

PharmaNutra

Next Geosolutions

(Teleborsa) -(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è unper accelerare la loro crescita. È quanto emerso da un panel al convegno annuale di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - a Palazzo Montecitorio., consigliere di AssoNEXT e Fondatore Electa Ventures, ha portato all'attenzione della platea i, il cui valore di capitalizzazione aggregata è passato da poco più di 400 milioni di euro a 1.800 milioni di euro grazie a traiettorie di crescita diverse ma accomunate da imprenditori che hanno visto il vantaggio dell'apertura del capitale sul listino, sostenuti nell'accesso e nel percorso di crescita a Piazza Affari da architetture e strumenti finanziari adeguati.La Borsa è stato ", che era quello di crescere per aggregazioni in un mercato estremamente frazionato come quello italiano del mondo del vino, che peraltro rappresenta anche un po' la struttura produttiva italiana, quindi piccole aziende molto frammentate", ha affermato, gruppo vinicolo italiano quotato su Euronext Milan. "Servivano capitali, quindi non è stato un fine, ma è stato proprio il mezzo che abbiamo utilizzato per finalizzare le acquisizioni, che poi ci hanno consentito di diventare primario gruppo vinicolo italiano competitivo in tutto il mondo - ha aggiunto - Abbiamo realizzato sette acquisizioni in dieci anni e - partendo dal 2015 - in dieci anni abbiamo moltiplicato per dieci il fatturato, per dieci il numero degli impiegati, per dieci capitalizzazione di Borsa, quindi è stato un mezzo con il quale abbiamo finanziato la crescita"., fin dall'esperienza nel programma Elite di Borsa, programma che reputavo essere ideale per poter accompagnare l'azienda nel suo sviluppo e dotarla degli strumenti per poter supportare la crescita che avevamo in mente", ha raccontato, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni. "Ci siamo così preparati al meglio ad un passaggio molto importante come quello della quotazione. È stata la scelta giusta, ci ha dato spessore, ci ha dato una riconoscibilità molto forte, anche con gli interlocutori che abbiamo incontrato strada facendo. Anche per il processo di internazionalizzazione, la struttura da quotata è molto importante", ha aggiunto"La quotazione "è stata fondamentale per la crescita aziendale, perché è stato un vero acceleratore", ha detto, società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan. "È un percorso che è stato fatto di vari momenti: abbiamo sviluppato la società dal punto di vista geografico, aprendo nuove nuove geografie, nuove nuovi uffici e abbiamo fatto un paio di acquisizioni, quindi questi sono stati momenti veramente in cui la crescita si sente, si vede e se ne vedono i frutti soprattutto in termini di sinergia - ha aggiunto - L'EGM è una grande palestra per un'azienda che vuole crescere, ma, avremo una seconda fase abbastanza presto".