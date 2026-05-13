Caleffi, fatturato primo trimestre in calo a 13,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Caleffi , società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi netti consolidati pari a 13,3 milioni di euro, in decremento del 4,6% rispetto a 13,9 milioni di euro nel primo trimestre del 2025, per effetto del minor fatturato registrato dal canale loyalty, parzialmente mitigato dalla crescita di tutti gli altri canali.



Il confronto con l'esercizio precedente, si legge in una nota, risente della significativa operazione loyalty che aveva caratterizzato il primo trimestre 2025 e che aveva determinato una consistente crescita dei ricavi nel periodo. Al netto di tale effetto, alla luce dei risultati conseguiti e del portafoglio ordini alla data, la società ritiene di poter mantenere nel corso dell'esercizio livelli di fatturato coerenti con quelli registrati nel 2024.



Alla luce dei risultati conseguiti nel primo trimestre e del portafoglio ordini alla data, Caleffi ritiene di poter confermare la tenuta del proprio business e un andamento operativo complessivamente resiliente nel corso dell'esercizio, pur permanendo elementi di incertezza connessi ai conflitti internazionali, alle tensioni geopolitiche e alle politiche commerciali restrittive adottate a livello globale.



La società ha comunicato che verrà avviato un programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea del 12 maggio. La finalità del programma è di intervenire sul mercato al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice che migliori la liquidità del titolo, salvaguardando, se del caso, il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi. Alla data odierna, la società detiene 446.774 azioni proprie, pari al 2,859% del capitale sociale.

Condividi

```