Milano 12:53
47.826 +0,63%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 12:53
10.577 -0,05%
Francoforte 12:53
23.958 +0,91%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials
Performance positiva per il comparto costruzioni europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,49% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```