Francoforte: scambi al rialzo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Avanza il produttore della Mercedes , che guadagna bene, con una variazione del 2,53%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla casa d'auto di Stoccarda rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Mercedes-Benz si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 52,63 Euro. Supporto stimato a 51,41. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 53,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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