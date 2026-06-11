Mercedes-Benz sigla accordo con Tytan Technologies per veicoli anti-drone

Apertura al settore della difesa, una soluzione alle difficoltà dell'industria automobilistica

(Teleborsa) - Un'altra casa automobilistica europea si apre al settore della difesa, che sta vivendo una nuova primavera dopo il conflitto russo-ucraino.



Ieri Mercedes-Benz ha annunciato una partnership con la startup tedesca Tytan Technologies per la produzione di veicoli anti-drone. In base al memorandum d'intesa, siglato all'ILA 2026, il Salone Internazionale dell'Aerospazio, la casa automobilistica tedesca produrrà veicoli per un sistema mobile di difesa aerea per colpire piccoli droni.



Stando alla nota stampa diffusa dall'azienda, Mercedes si concentrerà su "piattaforme di difesa anti-drone e missioni basate su veicoli per la protezione di persone e infrastrutture critiche", basate sui modelli Classe G e Sprinter.



L'azienda di Stoccarda è solo l'ultima casa automobilistica europea a rivolgersi al settore della difesa, in un momento di difficoltà per l'industria automobilistica, che sta assistendo al rallentamento della domanda di veicoli elettrici, la perdita di quote di mercato a favore dei concorrenti cinesi e l'aumento dei costi di finanziamento.



L'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 ha dato una spinta al settore della difesa con l'Europa che ambisce a diventare più autosufficiente nella sua produzione di armamenti. La transizione dell'industria automobilistica è realizzabile in quanto molte delle competenze di base sono altamente trasferibili.



Tra le aziende europee del settore, lo scorso marzo Renault ha annunciato lo sviluppo di un drone terrestre per uso militare e civile e a gennaio aveva resa nota una partnership con il gruppo della difesa Turgis Gaillard per la produzione di droni in Francia. Nel frattempo, Volkswagen ha firmato una lettera d'intenti con l'azienda israeliana di difesa Rafael per la produzione di componenti per sistemi di difesa missilistica, come segnalato da Reuters a fine aprile.







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