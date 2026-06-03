Francoforte: performance negativa per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Sottotono il produttore della Mercedes, che passa di mano con un calo del 2,13%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento della casa d'auto di Stoccarda subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Mercedes-Benz. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Mercedes-Benz evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 50,86 Euro. Primo supporto a 50,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 50,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```