IEA: domanda globale di petrolio diminuirà quest'anno per la prima volta dalla pandemia

Il report mensile

(Teleborsa) - L'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) prevede ora che la domanda di petrolio si contrarrà di 80.000 barili al giorno quest'anno, a causa della guerra in Iran che sta sconvolgendo le prospettive globali. Si tratta di 730.000 barili al giorno in meno rispetto al rapporto del mese scorso. Inoltre, il calo previsto di 1,5 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre del 2026 sarebbe il più marcato da quando il Covid-19 ha ridotto drasticamente i consumi di carburante.



"Inizialmente, i tagli più consistenti nell'uso del petrolio si sono registrati in Medio Oriente e nella regione Asia-Pacifico, principalmente per nafta, GPL e carburante per aerei - si legge nel rapporto mensile - Tuttavia, il crollo della domanda si estenderà a causa della persistenza della scarsità e dell'aumento dei prezzi".



L'offerta globale di petrolio è crollata di 10,1 milioni di barili al giorno, attestandosi a 97 milioni di barili al giorno a marzo, con i continui attacchi alle infrastrutture energetiche in Medio Oriente e le restrizioni in corso al transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, che hanno causato la più grande interruzione della storia. La produzione dell'OPEC+ è diminuita di 9,4 milioni di barili al giorno su base mensile, attestandosi a 42,4 milioni di barili al giorno, mentre l'offerta dei paesi non OPEC+ è calata di 770.000 barili al giorno su base mensile, raggiungendo i 54,7 milioni di barili al giorno, poiché il calo della produzione del Qatar ha compensato gli aumenti registrati in Brasile e negli Stati Uniti.



La lavorazione globale di greggio continua a risentire delle interruzioni nelle forniture di materie prime e dei danni alle infrastrutture, che stanno comprimendo i mercati globali dei prodotti petroliferi. Ad aprile, le raffinerie del Medio Oriente e dell'Asia, limitate nelle forniture di materie prime, hanno ridotto la lavorazione di circa 6 milioni di barili al giorno, portandola a 77,2 milioni di barili al giorno. Si prevede ora che la lavorazione globale di greggio diminuirà in media di 1 milione di barili al giorno nel 2026, attestandosi a 82,9 milioni di barili al giorno. I margini di raffinazione sono temporaneamente aumentati a causa del raggiungimento di massimi storici da parte dei margini di raffinazione dei distillati medi.



A marzo, le scorte globali di petrolio sono diminuite di 85 milioni di barili, con un calo significativo di 205 milioni di barili (-6,6 milioni di barili al giorno) nelle aree al di fuori del Golfo Persico, a causa del blocco dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, con le limitate possibilità di sbocco dopo l'effettiva chiusura dello Stretto, le scorte galleggianti di greggio e prodotti petroliferi in Medio Oriente sono aumentate di 100 milioni di barili e le scorte di greggio a terra nella regione sono cresciute di 20 milioni di barili. La Cina ha aggiunto 40 milioni di barili di greggio ai propri serbatoi.



"Con i paesi importatori di petrolio impegnati a reperire barili sostitutivi da un bacino di offerta in continua contrazione, i prezzi fisici del greggio sono schizzati a livelli record, vicini ai 150 dollari al barile, ben al di sopra dei prezzi sui mercati futures, con una discrepanza sempre più marcata tra prezzi fisici e futures - fa notare l'IEA - Incrementi ancora più marcati si sono registrati per i prodotti raffinati, con i prezzi dei distillati medi a Singapore che hanno raggiunto i massimi storici, superando i 290 dollari al barile".



L'Agenzia ribadisce che la ripresa dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz rimane "la variabile più importante per alleviare la pressione" sulle forniture energetiche, sui prezzi e sull'economia globale. Viene fatto notare che, all'inizio di aprile, le spedizioni attraverso lo Stretto erano ancora fortemente limitate, con carichi di greggio, liquidi di gas naturale e prodotti raffinati pari a una media di circa 3,8 milioni di barili al giorno, rispetto agli oltre 20 milioni di barili al giorno di febbraio, prima della crisi. Le esportazioni attraverso rotte alternative - in particolare dalla costa occidentale dell'Arabia Saudita e da Fujairah, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, nonché attraverso l'oleodotto ITP che collega l'Iraq a Ceyhan in Turchia - erano aumentate a 7,2 milioni di barili al giorno, rispetto a meno di 4 milioni di barili al giorno prima della guerra. La perdita complessiva nelle esportazioni di petrolio supera i 13 milioni di barili al giorno, con la conseguente riduzione della produzione e i danni alle infrastrutture energetiche nella regione, che hanno determinato perdite cumulative di approvvigionamento superiori a 360 milioni di barili a marzo e 440 milioni di barili previsti per aprile.



Laddove le scorte di petrolio non sono riuscite a colmare il divario, la domanda ha subito un duro colpo. In particolare, i produttori petrolchimici asiatici hanno ridotto i tassi di produzione a causa dell'esaurimento delle materie prime. Anche le famiglie e le imprese che utilizzano GPL sono state colpite, mentre le cancellazioni dei voli in Medio Oriente, in alcune zone dell'Asia e in Europa hanno portato a un forte calo del consumo di carburante per aerei. Un numero crescente di paesi ha implementato politiche per ridurre la domanda, mentre altri hanno adottato misure per proteggere i consumatori dal pieno impatto dell'aumento dei prezzi del carburante. Nel complesso, si stima che la domanda globale di petrolio si contrarrà di 800.000 barili al giorno su base annua a marzo e di 2,3 milioni di barili al giorno ad aprile. Si prevede ora che la domanda globale di petrolio diminuirà in media di 80.000 barili al giorno nel 2026, rispetto alla crescita di 730.000 barili al giorno prevista nel rapporto del mese scorso.

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