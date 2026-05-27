Torna nella Capitale il BNL Italy Major Premier Padel: 240 atleti in gara

Dal 31 maggio al 7 giugno

(Teleborsa) - Torna nella Capitale il BNL Italy Major Premier Padel per aggiungere un nuovo capitolo a una storia che cresce anno dopo anno: cinque edizioni, una sola città, un legame che non si spezza, quello tra Roma e il grande padel. Dal 31 maggio al 7 giugno, il Parco del Foro Italico si trasformerà nel cuore pulsante di sfide spettacolari, dove talento, determinazione e colpi d’autore conquisteranno i tifosi, accendendo l’entusiasmo sugli spalti. Saranno 240 gli atleti in gara: 52 coppie nel tabellone femminile e 68 in quello maschile, impegnati in ben 118 match distribuiti nell’arco di otto giorni di competizione.



Il collaudato format combined vedrà nuovamente donne e uomini protagonisti in contemporanea sullo stesso palcoscenico, in uno dei quattro Major del calendario internazionale insieme a Parigi, Acapulco e – per il 2026 – Kuwait City.



Cresce l’entusiasmo, mentre il conto alla rovescia per l’inizio ufficiale della competizione è ormai agli sgoccioli. Stamane, presso il Circolo del Foro Italico a Roma, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell’evento che ha visto la partecipazione del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dell’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, del Presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro, dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e dell’Head Esg Strategy, Communication & Public Affairs di BNL BNP Paribas Luca Ranieri.



Grazie alla sinergia tra Federazione Italiana Tennis e Padel, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Roma Capitale e la Regione Lazio, l’Italia ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo centrale nel panorama internazionale del padel, rientrando stabilmente tra i Paesi selezionati da Premier Padel e dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) per ospitare alcuni degli appuntamenti più prestigiosi e rappresentativi della disciplina. In questo percorso di costante crescita si inserisce il rinnovato sostegno di BNL BNP Paribas, che – celebrando i vent’anni di partnership con la FITP – conferma il proprio impegno come Title Partner dell’evento. La Banca contribuisce con continuità allo sviluppo del torneo e alla valorizzazione dell’intero movimento sportivo, sia sotto il profilo competitivo sia in termini di promozione internazionale, partecipazione e diffusione della disciplina.



"E' per noi il quarto anno insieme al BNL Italy Major Premier Padel. Nel padel si gioca in quattro, e credo sia la sintesi migliore anche del percorso che stiamo costruendo: squadra, visione condivisa e lavoro comune per far crescere un grande evento internazionale a Roma. Per questo il ringraziamento va ai nostri compagni di viaggio: la Federazione Internazionale Padel, la FITP e Sport e Salute. Per BNL BNP Paribas sostenere questo torneo significa supportare molto più di una manifestazione sportiva. Significa credere nella crescita di un intero movimento, accompagnando il lavoro che viene costruito ogni giorno, dal vertice fino alla base. E c’è anche un motivo di orgoglio particolare: farlo a Roma, la città dove BNL ha la propria casa e la propria storia. Vedere il nostro nome accanto a uno dei tornei di padel più importanti del mondo rappresenta per noi un grande valore. Lo sport continua a essere un motore di crescita, partecipazione e sistema. E siamo felici di esserne protagonisti insieme ai nostri partner”, dice Luca Ranieri Head ESG Strategy, Communication & Public Affairs di BNL BNP Paribas





Secondo Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel: “Dopo il clamoroso successo degli Internazionali BNL d’Italia, il Foro Italico torna ad ospitare uno degli eventi più prestigiosi del panorama sportivo internazionale con il BNL Italy Major Premier Padel. La conferma di Roma tra le sedi dei quattro Major mondiali testimonia il ruolo strategico che l’Italia ha ormai stabilmente assunto nello sviluppo del padel a livello globale e la credibilità costruita dalla FITP nell’organizzazione dei grandi eventi internazionali. Questo risultato è frutto di una collaborazione istituzionale solida tra la nostra Federazione, Sport e Salute, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Roma Capitale, Regione Lazio, Federazione Internazionale Padel e Premier Padel. Una sinergia che consente al nostro Paese non solo di ospitare manifestazioni di assoluto prestigio, ma anche di generare valore sportivo, economico e promozionale per il territorio. La crescita costante del padel in Italia, per numeri, qualità e partecipazione, conferma la validità del percorso intrapreso. Continueremo a investire nello sviluppo del movimento e nella diffusione di questo sport, perché sempre più giovani possano trovare nel padel nuove opportunità di formazione, aggregazione e crescita agonistica”.



"Quando anni fa Luigi Carraro mi parlò dell'internazionalizzazione del padel e della sua trasformazione in un vero e proprio sport globale e in un'industria sportiva e televisiva, devo ammettere di non averne colto appieno il potenziale", "Eppure aveva ragione. In pochi anni è riuscito a riunire un movimento frammentato, creando un'unica federazione internazionale e un sistema coordinato tra diversi paesi. Ha lavorato costantemente per costruire solide relazioni globali, con l'obiettivo di far crescere il movimento, gli atleti e la dimensione professionale del padel, nonché la qualità dei tornei. Roma, con il BNL Italy Major Premier Padel, in questo contesto, assume un significato speciale e comporta una responsabilità ancora maggiore nell'organizzare un evento degno della sua importanza", dice Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute.





Per Luigi Carraro, Presidente Federazione Internazionale Padel: “Il BNL Italy Major Premier Padel è molto più di un torneo Major: è uno dei simboli del nostro circuito e uno degli eventi che meglio raccontano l’identità, la crescita e la dimensione internazionale del Padel. Roma, con il Foro Italico, offre ogni anno una cornice unica al mondo, dove sport, spettacolo, passione e cultura si fondono

in un’atmosfera speciale che il pubblico sente e vive in ogni momento della settimana. Qui il Padel non è soltanto competizione: è esperienza condivisa, è emozione collettiva, è memoria che si rinnova anno dopo anno. Questo successo nasce anche da una visione comune e da una straordinaria collaborazione tra Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute, la FIP e Premier Padel, che insieme hanno costruito un modello progettuale diventato un riferimento a livello mondiale. L’Italia oggi occupa un ruolo centrale nello sviluppo globale del Padel e Roma ne rappresenta perfettamente lo spirito, la passione e l’ambizione verso il futuro”.

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