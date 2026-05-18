Space Propulsion International Conference sbarca in Italia: attesi oltre 800 partecipanti internazionali

a Bari dal 18 al 21 maggio

(Teleborsa) - Mentre il settore spaziale entra in una nuova era industriale, trainata da lanciatori riutilizzabili, grandi costellazioni, propulsione elettrica e future infrastrutture orbitali, una conferenza che affronterà le principali trasformazioni tecnologiche e industriali che stanno interessando l’ecosistema spaziale globale: dal 18 al 21 maggio, Bari ospita la 109 edizione della Space Propulsion International Conference, la principale conferenza mondiale dedicata alle tecnologie e alle applicazioni della propulsione spaziale. Organizzato dall’Association Aéronautique et Astronautique de France (3AF) in partnership con ESA, l’evento accoglie oltre 800 partecipanti provenienti da più di 35 Paesi, rendendo questa edizione anniversario la più grande mai organizzata. Nata nel 2008 da un’iniziativa congiunta tra ESA, ArianeGroup e 3AF, Space Propulsionè diventata il principale appuntamento internazionale per agenzie, leader industriali, ricercatori e startup impegnati a delineare il futuro dell’industria spaziale. La 109 edizione è dedicata al tema: “Challenging the scale economics and industrialization for future propulsion in a competitive environment”.



Nel corso delle quattro giornate, i partecipanti si confronteranno su oltre 400 contributi tecnici, affiancati da sessioni plenarie di alto livello, keynote speech e una Start-up Contest. Un’esposizione internazionale riunisce inoltre più di 40 espositori provenienti da tutta l’industria spaziale, tra cui importanti attori europei, come le agenzie spaziali nazionali ASI, DLR e CNES, oltre ad ArianeGroup, Aerospazio, Glenair, SITAEL e URA Thrusters.



La sessione inaugurale della conferenza, il 18 maggio, ha visto la partecipazione di rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Puglia, oltre che di ESA, ASI e ArianeGroup, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale e dell’innovazione industriale nell’affrontare le sfide future dell’industria spaziale.



Bruno Berthet, Presidente di 3AF, dichiara: “Space Propulsion è stata creata per offrire una piattaforma internazionale neutrale, dedicata all’eccellenza tecnica e alla collaborazione. Siamo orgogliosi di vedere che, a quasi vent’anni dal suo lancio, la conferenza è diventata un evento di riferimento attrattivo per l’intera comunità spaziale.”

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