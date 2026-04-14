Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Meliá Hotels International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,06 Euro e primo supporto individuato a 10,85. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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