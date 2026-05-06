Madrid: movimento negativo per Solaria

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che passa di mano con un calo del 2,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 24,27 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 23,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 23,23 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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