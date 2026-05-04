Madrid: andamento rialzista per Solaria
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che avanza bene del 2,59%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,17 Euro. Primo supporto a 24,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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