Madrid: brillante l'andamento di Solaria

(Teleborsa) - Avanza l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.



Lo scenario su base settimanale di Solaria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Solaria mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,74 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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