Madrid: brillante l'andamento di Solaria

(Teleborsa) - Avanza l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che guadagna bene, con una variazione del 2,05%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,99%, rispetto a -1,89% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Solaria , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,57 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,96. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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