New York: accelera MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda di analisi e business intelligence, che scambia in rialzo del 7,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MicroStrategy Incorporated più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di MicroStrategy Incorporated resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 143,7 USD. Supporto visto a quota 138,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 148,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```