New York: accelera MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda di analisi e business intelligence , che scambia in rialzo del 7,18%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MicroStrategy Incorporated più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di MicroStrategy Incorporated resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 143,7 USD. Supporto visto a quota 138,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 148,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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