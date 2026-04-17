New York: MicroStrategy Incorporated in rally

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda di analisi e business intelligence , che scambia con una performance decisamente positiva del 10,49%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che MicroStrategy Incorporated mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,71%, rispetto a +6,07% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve di MicroStrategy Incorporated è in rafforzamento con area di resistenza vista a 168,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 157,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 179,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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