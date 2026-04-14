Parigi: allunga il passo Teleperformance

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi , che tratta in rialzo del 3,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Teleperformance mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,22%, rispetto a +4,05% dell' indice di Parigi ).





La situazione di medio periodo di Teleperformance resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 53,3 Euro. Supporto visto a quota 51,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 55,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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