Parigi: nuovo spunto rialzista per Saint Gobain

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di materiali edili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Saint Gobain è in rafforzamento con area di resistenza vista a 78,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 79,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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