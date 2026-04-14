Parigi: nuovo spunto rialzista per Saint Gobain
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di materiali edili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Saint Gobain è in rafforzamento con area di resistenza vista a 78,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 79,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```