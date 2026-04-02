Parigi: si concentrano le vendite su Saint Gobain

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di materiali edili , che sta segnando un calo dell'1,91%.



La tendenza ad una settimana di Saint Gobain è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo della società attiva nell'edilizia ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 71,05 Euro. Supporto a 70,37. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 71,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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