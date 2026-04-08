Parigi: acquisti a mani basse su Saint Gobain
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di materiali edili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,20%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saint Gobain rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della società attiva nell'edilizia si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 78,13 Euro. Supporto stimato a 76,51. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 79,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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