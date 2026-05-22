USA, fiducia consumatori Università del Michigan maggio rivista al ribasso a 44,8 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di maggio 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 44,8 punti dai 48,2 della lettura preliminare e rispetto ai 49,8 del mese precedente.



Rivista al ribasso anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 44,1 punti dai 48,5 della stima preliminare e rispetto ai 48,1 di aprile, così come quella sulla condizione attuale è stata ritoccata al ribasso a 45,8 punti dal preliminare di 47,8 punti e si confronta con i 52,5 del mese precedente.

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