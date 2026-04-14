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/ USA, Prezzi produzione (MoM) in marzo
USA, Prezzi produzione (MoM) in marzo
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14 aprile 2026 - 14.45
USA,
Prezzi produzione in marzo su base mensile (MoM) +0,5%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +1,1%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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