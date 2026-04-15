Milano 10:52
48.157 -0,04%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
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Londra 10:52
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,17%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,871. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,8683. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8674.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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