Ferrari, assemblea approva dividendo di 3,615 euro. John Elkann e Benedetto Vigna ri-eletti amministratori esecutivi

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Ferrari ha approvato il bilancio 2025, ha espresso parere positivo in merito alla Relazione sulla Remunerazione per il 2025 e ha approvato la proposta di distribuire un dividendo in denaro di 3,615 euro per azione ordinaria in circolazione, pari a un dividendo complessivo di circa 640 milioni.



Il dividendo avrà lo stacco cedola delle azioni ordinarie in circolazione il 20 aprile 2026 per le azioni ordinarie negoziate presso l’EXM italiano e il 21 aprile 2026 per le azioni ordinarie negoziate presso il NYSE negli Stati Uniti (ex date). La data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) sarà il 21 aprile 2026 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l’EXM italiano sia presso

il NYSE negli Stati Uniti e il dividendo sarà posto in pagamento il 5 maggio 2026. Agli Azionisti che, alla record date, saranno titolari di azioni ordinarie della Società scambiate sul NYSE, il suddetto dividendo verrà pagato in Dollari USA (USD), sulla base del cambio ufficiale EUR/USD del 16 aprile 2026 pubblicato dalla Banca Centrale Europea.



L’Assemblea ha ri-eletto tutti gli amministratori di Ferrari che si sono candidati per l’elezione. John Elkann e Benedetto Vigna sono stati ri-eletti amministratori esecutivi. Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Michelangelo Volpi e Tommaso Ghidini sono stati ri-eletti amministratori non esecutivi.



L’Assemblea ha rinnovato le deleghe al Cda ad emettere azioni ordinarie (per un periodo di diciotto mesi dalla data dell’odierna Assemblea), attribuire diritti a sottoscrivere azioni ordinarie ed a limitare o escludere i diritti di prelazione per le azioni ordinarie (per

un periodo di diciotto mesi dalla data dell’odierna Assemblea), nel rispetto di determinati massimali.



Inoltre, l’Assemblea ha rinnovato al Cda, per un periodo di diciotto mesi dalla data dell’odierna Assemblea, l’esistente autorizzazione ad acquistare azioni ordinarie della Società fino ad un massimo del 10% delle azioni ordinarie emesse alla data dell’Assemblea. In base alla delega, che non comporta per la Società alcun obbligo ma è concepita per fornire flessibilità aggiuntiva, il Consiglio di Amministrazione potrà acquistare azioni ordinarie della Società nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e di determinate soglie minime e massime di prezzo.



L’assemblea ha altresì approvato la cancellazione di tutte le common shares detenute dalla Società nel proprio capitale sociale alla data del 31 dicembre 2025, oltre che la cancellazione di tutte le special voting shares detenute dalla Società alla data del 15 aprile 2026.



Gli azionisti hanno anche riconfermato Deloitte come società di revisione indipendente della Società per l'esercizio finanziario 2026.



Gli Azionisti hanno inoltre approvato gli awards di (diritti a sottoscrivere) azioni ordinarie nel capitale della Società a favore degli amministratori esecutivi.

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