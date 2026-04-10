BdM Banca, assemblea approva bilancio 2025 e rinvia nomina di CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di BdM Banca
, l'ex Pop. Bari oggi parte del Gruppo Mediocredito Centrale, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025
, con il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale intervenuto. L'assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio alla parziale copertura delle perdite riportate a nuovo negli esercizi precedenti, approvando contestualmente l'utilizzo di tutte le riserve disponibili iscritte al 31 dicembre 2025 ai medesimi fini.
Con il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale intervenuto, l'assemblea ha deliberato di rinviare ad una successiva assemblea
le decisioni relative alla nomina del CdA e del Collegio Sindacale
con la conseguente prorogatio medio tempore dei componenti degli organi attualmente in carica.
Sia Credem
che il tandem Iccrea-Banca Popolare Puglia e Basilicata sarebbero interessate al dossier
relativo a BdM Banca, secondo quanto riportano oggi diversi quotidiani. Nei prossimi giorni dovrebbe prendere avvio una fase di sondaggio del mercato con la nomina degli advisor
. Ieri Mediocredito Centrale ha detto
di aver ricevuto alcune manifestazioni di interesse per l'acquisto della partecipazione detenuta in BdM Banca.