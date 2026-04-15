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Borsa: Andamento laterale per Madrid (0%)

Ibex 35 prende il via a 18.286,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (0%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto 0%, a quota 18.286,9 in apertura.
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